«Били из 82 минометов»: ВСУ обстреляли депутата Госдумы под Донецком

Депутат Госдумы и глава партии «Родина» Алексей Журавлев сегодня попал под минометный обстрел украинских силовиков в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте партии.

Инцидент произошел в районе промзоны под Авдеевкой, где расположены позиции интернациональной бригады ДНР «Пятнашка». Под огонь ВСУ попала члены делегации партии «Родина», находящейся в Донбассе с гуманитарной миссией, и журналисты информагентства News Front и донецкого телеканала «Юнион». В результате обстрела никто не пострадал, говорится в сообщении. Журавлев уточнил, что повреждения получил один из двух автомобилей. В настоящее время депутат, его соратники и представители СМИ уже покинули зону обстрела.

В сообщении телеграм-канал WarGonzo отмечается, что огонь по депутату Госдумы и сопровождавшим его лицам велся, по предварительным данным, из 82-х минометов. Кроме того, было задействовано стрелковое оружие.

Журавлев назвал обстрел «целенаправленной акцией агрессии с украинской стороны».

Москва, Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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