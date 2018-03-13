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Вторник, 13 марта 2018, 11:45 мск

Скандалы и происшествия

В Подмосковье грабители убили курьеров спецсвязи и похитили 7 млн рублей

Фото: Минобороны РФ

В Подмосковье неизвестные злоумышленники совершили вооруженное нападение на автомобиль спецсвязи, который перевозил крупную сумму денег. В результате два сотрудника курьерской службы погибли.

Нападавшим удалось похитить 7 млн рублей, а также два табельных пистолета и скрыться с места преступления, сообщает «Интерфакс» рассказал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в Ногинском районе. По предварительным данным, машина, на которую напали бандиты, принадлежал ФГУП «Главный центр специальной связи». В области введен план «Перехват».

Москва, Иван Гридин

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