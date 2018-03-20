В Москве провалилась дорога при строительстве метро

В Москве при строительстве станции метро «Юго-Восточная» сегодня утром обвалился грунт. Происшествие случилось на улице Ферганской. Обошлось без пострадавших.

По информации источника в экстренных службах столицы, грунт просел на тротуаре и проезжей части, передает РИА «Новости». Глубина образовавшейся ямы размером 10х4 м составляет 4 метра. Из-за ЧП перекрыто движение транспорта по двум полосам из четырех.

Скриншот видео РЕН ТВ

По данным РЕН ТВ, место инцидента огорожено, там уже работают коммунальщики и тяжелая техника. О причинах провала грунта пока не сообщается.

Отметим, открытие станции метро «Юго-Восточная» Кожуховской линии столичного метрополитена и самой новой линии подземки намечено на 2019 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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