Задержанный по делу «Зимней вишни» глава МЧС Кузбасса подал в отставку. Суд отказался арестовать его

Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный накануне в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», подал рапорт об увольнении. Об этом в субботу заявил представитель прокуратуры в Центральном районном суде, где решался вопрос о мере пресечения для Мамонтова и для еще одного фигуранта дела – начальника отдела надзора городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григория Терентьева.

Суд принял решение продлить на 72 часа срок задержания обоих подозреваемых, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Следственный комитет при этом настаивал на аресте Мамонтова. Мера пресечения будет им избрана 28 мая.

Ранее сегодня СКР сообщил, что Мамонтову и Терентьеву предъявлено обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

По версии следствия, обвиняемые, нарушив требования законодательства о пожарной безопасности, в 2017-2018 годах не планировали и не проводили проверок в торговом центре.

В результате халатности со стороны руководства регионального главка МЧС и стал возможен страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, 37 из которых – дети. Еще 79 человек пострадали.

Кроме того, Мамонтов обвиняется в хищении более 1,8 млн рублей из средств вверенного ему ведомства.

Жертвами страшного пожара в «Зимней вишне» стали в основном зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в детской развлекательной зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система оповещения и аварийные выходы.

Ранее по делу о пожаре было предъявлено обвинение по различным статьям УК РФ 8 подозреваемым: техническому директору компании – собственника торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, гендиректору Юлии Богдановой, начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, главе компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и сотруднику этой же компании Александру Никитину, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, а также начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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