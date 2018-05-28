Главу МЧС Кузбасса отправили под арест. Вину в пожаре в «Зимней вишне» он не признал

Центральный районный суд Кемерова санкционировал арест главы Главного управления МЧС по области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного главка МЧС Григория Терентьева, обвиняемых в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», а также в растрате. Силовики пробудут за решеткой как минимум два месяца, до 25 июля. Прокуратура ранее обосновывала необходимость заключения Мамонтова под стражу тяжестью преступления, которое инкриминируется ему. Что касается Терентьева, то тот, как указал судья, может оказывать давление на участников процесса и скрыться.

Сам Мамонтов в суде свою вину не признал, но заявил о готовности содействовать следствию, чтобы «разобраться, кто виновен в трагедии». Он добавил, что по эпизоду с растратой его еще не допрашивали, и выразил готовность к «очной ставке с теми, кто свидетельствовал по этой статье» против него.

Мамонтов также сообщил, что подал рапорт об увольнении еще 4 апреля на имя главы МЧС, однако не получил ответа до сих пор. Новый рапорт на имя нового руководителя МЧС он не подавал. Кроме того, глава МЧС Кузбасса заявил в суде о массовых увольнениях местных пожарных после ареста их коллеги Сергея Генина. По его словам, люди боятся оказаться на скамье подсудимых.

Представитель следствия заявил на суде, что глава МЧС игнорировал информацию о грубых нарушениях в «Зимней вишне» – он получал такие сведения, но не организовал внеплановые проверки, передает ТАСС. Кроме того, Мамонтов в 2015-2016 годах принял на работу трех человек, которые получали зарплату из бюджета МЧС, но по факту не работали. Ранее СКР сообщал, что Мамонтов с июня 2015 года по апрель 2018 года похитил средства главного управления областного МЧС в сумме более 1,8 млн рублей.

Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая. На следующий день им были предъявлены обвинения в халатности и растрате в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Прокуратура попросила суд не арестовывать обвиняемых, на чем настаивал Следственный комитет, из-за недостатка улик. Судья принял решение продлить на 72 часа срок задержания обоих подозреваемых, удовлетворив ходатайство надзорного ведомства. Заседание по избранию меры пресечения было отложено на 28 мая.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, 37 из которых – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в детской развлекательной зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система оповещения и аварийные выходы.

Ранее по делу о пожаре было предъявлено обвинение по различным статьям УК РФ 8 подозреваемым: техническому директору компании – собственника торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, гендиректору Юлии Богдановой, начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, главе компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и сотруднику этой же компании Александру Никитину, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, а также начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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