Выпускницу вынудили снять нижнее белье ради сдачи ЕГЭ. Инцидентом занялась прокуратура

Прокуратура Татарстана занялась инцидентом в одной из школ Нижнекамска, где выпускнице пришлось снять бюстгалтер, чтобы попасть на единый государственный экзамен по химии. Как уверяет мать одиннадцатиклассницы, ее дочь заставили снять лифчик перед тем, как войти в помещение для сдачи ЕГЭ.

Сообщение о скандальном случае появилось накануне в паблике «Нижнекамск ВКонтакте». «Сегодня в 10 школе проходит ЕГЭ по химии. Мне позвонила подруга в шоке, рассказала, что ее дочь заставили снять лифчик. Ну куда это годится?... У учащихся и так стресс на фоне экзаменов, так еще до слез доводят и заставляют раздеваться», – написала местная жительница. Женщина предпочла не раскрывать свое имя, но попросила у пользователей совета, в какие госструктуры обратиться с жалобой в связи с этим инцидентом.

На информацию о скандале при проведении ЕГЭ отреагировали в управлении образования Нижнекамского района. Чиновники подтвердили данный инцидент, сообщает «Вечерняя Казань». По словам замначальника управления Айзиряк Рамазанова, выпускница сняла нижнее белье в туалете после того, как несколько раз прозвенел металлодетектор при прохождении девушки через рамку. Однако чиновник утверждает, что никто ее не просил пойти в туалет и снять лифчик. «Я не знаю, кто ей предложил. Вслух этого никто не произнес», – заявил Рамазанов, отметив, что у рамки стояли несколько человек – наблюдатели и члены экзаменационной комиссии.

«Когда она (выпускница – прим. ред.) вернулась, рамка уже не звенела. После этого школьница прошла в аудиторию и написала экзаменационную работу. После экзамена ушла домой. А ее мама написала жалобу. Ее заявление приняла член ГЭК», – отметил чиновник. По его словам, в жалобе женщина написала, что ее дочь заставили снять бюстгалтер, но кто заставил, она не сообщила.

В районном управлении образовании заявили, что по жалобе матери выпускницы будет проведено внутреннее расследование после завершения всех экзаменов.

Добавим, что инцидентом заинтересовалась прокуратура Татарстана. По сведениям издания, в нижнекамскую прокуратуру уже поступило поручение из главного надзорного ведомства провести проверку обстоятельств произошедшего. Комментариев от республиканского Минобрнауки пока не поступало.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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