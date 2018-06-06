«Девочка сама пошла и сняла лифчик»: в Татарстане ответили на инцидент с раздеванием ученицы на ЕГЭ

В Министерстве образования и науки Татарстана отреагировали на инцидент с раздеванием выпускницы в школе №10 в Нижнекамске перед сдачей единого государственного экзамена по химии.

Ранее в соцсетях появилась информация, что школьницу заставили снять бюстгалтер, чтобы пройти черед металлодетектор на ЕГЭ. Отмечалось, что 17-летней девушке пришлось «в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело» проходить через рамку металлоискателя «под пристальным взглядом на грудь двух мужчин». Как сообщила пользовательница «ВКонтакте» в паблике «Набережные Челны Онлайн», назвавшаяся ее сестрой, у школьницы началась истерика, пришлось дважды вызывать врача.

Минобрнауки республики провело расследование после появления сообщений об инциденте. Глава Департамента надзора и контроля в сфере образования ведомства Наталья Гречанникова заявила, что «ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено». По словам чиновницы, металлодетектор на входе в школу звенел несколько раз, когда через рамку проходили школьницы, после чего девушек попросили пройти через нее еще раз. Тогда одна из учениц «на эмоциях» пошла в комнату для охраны, сняла там лифчик, оделась и прошла через рамку, рассказала она, подчеркнув, что «организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», передает «Татар-информ».

Гречанникова отметила, что организаторам нужно было вмешаться в ситуацию, когда они увидели, что девушка напряжена и реагирует болезненно, и предложить ученице просмотреть ее ручным металлоискателем, однако этого не было сделано. «Девочка на таких эмоциях пошла и разделась… Это недопустимо», – заявила она (цитата по РИА «Новости»). По ее словам, члены государственной экзаменационной комиссии уже написали объяснительные.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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