По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» СКР проверит на коррупцию контролирующие органы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово, чтобы проверить ход расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Экспертиза подтвердила предположение следствия о том, что обвиняемые Александр Мамонтов и Григорий Терентьев допустили халатность при проверке соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, СКР проверит на коррупционную составляющую сотрудников контролирующих органов.

Начальника кемеровского МЧС Мамонтова и главу отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева обвинили в халатности и отравили под арест. Однако они свою вину не признают, ссылаясь на нормативные акты МЧС России.

«Следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы. Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Бастрыкин заслушал отчет следственной группы и дал распоряжения по дальнейшим действиям. В частности, он потребовал завершить следственные мероприятия в здании «Зимней вишни» как можно скорее.

Глава СКР также поручил «расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую». «От внимания следствия не должна ускользнуть ни единая деталь, ни малейшие сведения об обстоятельствах и предпосылках пожара, о которых говорили люди», – заключил Бастрыкин.

Напомним, страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, 37 из которых – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в детской развлекательной зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система оповещения и аварийные выходы.

4 июня президент Росси Владимир Путин уволил начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова, которого обвиняют в халатности, а также хищении и растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета ведомства. В общей сложности фигурантами уголовного дела о пожаре в ТЦ стали 10 человек.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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