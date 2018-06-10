Под Орлом товарный поезд протаранил автобус с музыкантами

В Орловской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека погибли, еще 11 получили различные травмы, водитель остался жив. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, товарный поезд протаранил пассажирский автобус ПАЗ на регулируемом железнодорожном переезде на 132 км в районе Лаврово.

«На перегоне Лужки – Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Предварительно, пострадали пятнадцать человек, из них четверо погибли», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«В 08:20 в ОДС ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Орловская область, Орловский район, деревня Гать. На место ДТП направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

По данным сообщества «Город Орел» [KONUBRI] во «ВКонтакте», в автобусе находились музыканты местного ансамбля. Они направлялись на праздник в детский лагерь «Мечта» по случаю Дня района.

По предварительным данным, водитель автобуса не захотел ждать, пока пройдет поезд и решил проскочить перед ним, но не успел. Детей в автобусе не было.

Орел, Иван Гридин

Орел. Другие новости 09.06.18

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