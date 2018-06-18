Профсоюзы готовят митинги протеста из-за повышения пенсионного возраста

В объединении профсоюзов Конфедерация труда России, инициировавшем петицию против повышения пенсионного возраста, набравшую почти 1,5 млн голосов в рекордно короткие сроки, заявил, что сбор подписей – это лишь один из шагов в борьбе с пенсионной реформой.

Президент организации Борис Кравченко заявил, что профсоюзные активисты готовятся к «более активной фазе» кампании против повышения возраста выхода на пенсию. В частности, по его словам, на этой неделе планируется создать общественный штаб, в который войдут профсоюзы, неравнодушные граждане, общественные организации и политические партии, который определится с порядком коллективных действий по борьбе с пенсионной реформой по всей России. Профсоюзный лидер добавил, что о своем желании присоединиться к протестной кампании заявили три парламентские партии – ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Кравченко пояснил, что профсоюзы рассматривают «любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые мы сможем согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу» (цитата по РБК). Президент Конфедерации труда России ожидает, что «солидарное противодействие антисоциальным планам будет нарастать».

Стоит отметить, что согласно президентскому указу на время ЧМ-2018 проведение собраний, митингов, демонстраций, не связанных с мундиалем, возможно только по согласованию с властями. Чиновники при этом определяют маршрут и длительность акции.

Напомним, в субботу, 16 июня, кабмин внес в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Как ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев, реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сегодня в Госдуме, как ожидается, пройдет первое заседание комитета по труду, на котором будет обсуждаться пенсионная реформа.

Инициатива правительства уже вызвала протесты в России. 16 июня в Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин. Акция протеста собрала около 300 человек, сообщает издание Тайга.Инфо. Манифестанты также потребовали отставки правительства РФ. Одиночные протестные пикеты прошли в Ухте и Рязани. Митинги против пенсионной реформы готовятся в Омске, Сыктывкаре и Саратове. Между тем, в Кремле обеспокоились реакцией россиян на предложение кабмина повысить пенсионный возраст. Власти опасаются массовых протестов. По данным СМИ, на этом фоне правительство может смягчить параметры пенсионной реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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