Буйных британских болельщиков сняли с поезда на Волгоград Один из хулиганов задержан за нападение на полицейского

Полицейские высадили из поезда двух британских болельщиков, направлявшихся в Волгоград, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Один британец вступил в конфликт с сотрудником полиции, ехавшим в поезде, после чего его задержали. По некоторым данным, задержанный пытался отобрать табельный пистолет у правоохранителя, выхватив оружие из кобуры, но был арестован. Подробности инцидента не уточняются.

Другой британец разбил окно в поезде и получил рваные раны руки. Его доставили в больницу, после оказания медпомощи выписали.

Отмечается, что посольство Великобритании в Москве заявило, что у него нет информации об инцидентах. Представили российской полиции не комментируют произошедшее.

Британская сборная сыграет со сборной Туниса в Волгограде в рамках группового турнира ЧМ-2018 в понедельник, 18 июня. Встреча начнется в 21:00 мск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

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