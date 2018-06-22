российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 июня 2018, 10:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Аргентинца отлучили от матчей ЧМ-2018 за неприличную шутку над россиянкой

Аргентинские болельщики, фото: Reuters

Один из аргентинских болельщиков лишен права посещения матчей чемпионата мира по футболу за непристойную шутку над россиянкой. Об этом объявила министр безопасности страны Патрисия Буллрич, назвав поступок соотечественника «сексистским и неуважительным».

«Фернандо Пенови, использовавший русскую девушку для непристойностей, больше не сможет войти на стадионы», – написала министр в своем твиттере, уточнив, что ему запретили вход на матчи после обращения к организаторам мундиаля.

Ранее болельщик разместил в соцсетях видео, на котором просит россиянку произнести на испанском языке, которого она не знала, фразы неприличного содержания.

Тем временем в соседней Бразилии возбудили уголовное дело против болельщика – лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуньеса за оскорбление россиянки на ЧМ-2018. В прокуратуре столичного федерального округа Бразилии назвали поведение офицера и других фанатов, участников инцидента, оскорбительным и неприемлемым. Ранее военная полиция заявила, что в отношении Нуньес будет проведение административное расследование после того, как он вернется на службу.

Скандальный инцидент произошел на Никольской улице в центре Москвы. Несколько бразильских болельщиков окружили девушку и начали скандировать на португальском языке в ее адрес фразу Buceta Rosa («русские розовые вагины»), снимая происходящее на видео. Более того, фанаты просили россиянку повторить эту фразу.

Ролик вызвал возмущение среди пользователей интернета в России, Бразилии и других странах. Дошло до того, что на сайте change.org появилась петиция с требованием наказать фанатов. Один из фигурантов скандала сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон уже лишился работы из-за этого инцидента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

В Гватемале автобус рухнул в пропасть, восемь человек погибли. / На Украине заблокировали активы «Единой России» и Ротенбергов. / Самолет «ЮТэйр» загорелся в аэропорту Рощино (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Прошло 20 лет с легендарного матча Аргентина – Ямайка, вдохновившего уральских рокеров

Футболисты Аргентины взбунтовались и требуют сменить тренера

Это не дождь, это слезы перуанцев: в Екатеринбурге прошел самый эмоциональный матч ЧМ-2018 (ФОТО)

Франция одолела сборную Перу в Екатеринбурге (ФОТО)

Перуанские болельщики устроили многотысячное шествие к стадиону в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На матч Франция – Перу прилетел глава Газпрома Алексей Миллер

Перуанские болельщики штурмуют тикет-офис в «Пассаже», но билетов все равно нет (ФОТО)

Силь ву пле, дорогие гости: поезда с французами и перуанцами встречали на вокзале с плюшками и оркестром (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров