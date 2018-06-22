Аргентинца отлучили от матчей ЧМ-2018 за неприличную шутку над россиянкой

Один из аргентинских болельщиков лишен права посещения матчей чемпионата мира по футболу за непристойную шутку над россиянкой. Об этом объявила министр безопасности страны Патрисия Буллрич, назвав поступок соотечественника «сексистским и неуважительным».

«Фернандо Пенови, использовавший русскую девушку для непристойностей, больше не сможет войти на стадионы», – написала министр в своем твиттере, уточнив, что ему запретили вход на матчи после обращения к организаторам мундиаля.

Ранее болельщик разместил в соцсетях видео, на котором просит россиянку произнести на испанском языке, которого она не знала, фразы неприличного содержания.

Тем временем в соседней Бразилии возбудили уголовное дело против болельщика – лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуньеса за оскорбление россиянки на ЧМ-2018. В прокуратуре столичного федерального округа Бразилии назвали поведение офицера и других фанатов, участников инцидента, оскорбительным и неприемлемым. Ранее военная полиция заявила, что в отношении Нуньес будет проведение административное расследование после того, как он вернется на службу.

Скандальный инцидент произошел на Никольской улице в центре Москвы. Несколько бразильских болельщиков окружили девушку и начали скандировать на португальском языке в ее адрес фразу Buceta Rosa («русские розовые вагины»), снимая происходящее на видео. Более того, фанаты просили россиянку повторить эту фразу.

Ролик вызвал возмущение среди пользователей интернета в России, Бразилии и других странах. Дошло до того, что на сайте change.org появилась петиция с требованием наказать фанатов. Один из фигурантов скандала сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон уже лишился работы из-за этого инцидента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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