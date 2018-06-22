Профсоюзы заявили о давлении на них после анонсирования протестов против пенсионной реформы

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили об усиливающемся на них информационном давлении после того, как организация выступила против инициированного правительством повышения пенсионного возраста в стране и заявила о подготовке протестных акций в регионах.

По данным ФНПР, «в ближайшее время по группе центральных телеканалов и в ряде печатных и электронных СМИ пройдут сюжеты, целью которых будет дискредитация профсоюзов и их лидеров», говорится в сообщении организации.

В федерации также отметили, что «вместо полноценной дискуссии и поиска решений, направленных на повышение уровня жизни граждан, нам предлагаются фальшивые аргументы, административные запреты и – теперь – клевета».

«Российские профсоюзы переживали не такие наезды и не таких «наезжальщиков». Переживем и этих», – заключили в организации.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля. Власти заявляют, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на тысячу рублей в месяц.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,4 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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