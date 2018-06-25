В регионах пытаются замолчать пенсионную реформу: уничтожен тираж газеты из-за статьи про повышение пенсионного возраста

В правительстве Ставропольского края настойчиво попросили редакторов местных газет игнорировать острую тему повышения пенсионного возраста. Одно издание уже пострадало: из-за статьи о пенсионной реформе был уничтожен тираж районной газеты «Благодарненские вести», сообщает портал NewsTracker со ссылкой на источник в региональном правительстве.

По его сведениям, власти опасаются недовольства населения из-за инициативы правительства РФ повысить пенсионный возраст и решили ввести негласную цензуру, чтобы минимизировать обсуждение данной информации в СМИ.

Источник сообщил об озвученной на общем собрании редакторов районных газет «настойчивой «рекомендации» со стороны правительства ничего не писать про пенсионную реформу». Однако выяснилось, что в печать ушел номер газеты «Благодарненские вести» со статьей «Цель: дожить до пенсии» – об этом рассказал на собрании сам редактор издания.

«Тогда руководство ГУП «Издательский дом «Периодика Ставрополья» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпустили другой. В нем все тее же материалы, что и в первом варианте, кроме статьи о пенсионной реформе», – поведал источник, отметив, что решение о запрете статей на тему пенсионной реформы не было «спущено из Москвы», а «инициировано именно на краевом уровне».

Скриншот: newstracker.ru

Собеседник издания добавил, что таким образом власть пытается поставить под контроль районные печатные издания, которые для старшего поколения сельчан являются практически единственным источником информации, альтернативным телевидению, где «сплошная цензура».

Ранее сообщалось, что единоросам запретили критиковать пенсионную реформу. Об этом на закрытом заседании фракции ЕР в Госдуме 22 июня заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, информировал РБК со ссылкой на двух депутатов фракции в нижней палате российского парламента. По его словам, критика коллег из кабмина недопустима в ситуации, когда премьер Дмитрий Медведев попросил однопартийцев о поддержке. В связи с этим, по словам Турчака, единороссы «просто обязаны подставить плечо нашему руководителю».

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 25.06.18

В Ростове-на-Дону два малыша погибли в машине от перегрева. / «Почта России» заплатит 800 тысяч из-за убийства сотрудника в екатеринбургской многоэтажке. / В Ингушетии два стрелка открыли огонь у ПТУ, есть раненые. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»