Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Адрей Бурсин, которого следствие обвиняет в халатности при тушении торгового центра «Зимняя вишня», пытался поконсить с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщила жена огнеборца Татьяна Бурсина.

По словам супруги пожарного, 7 августа ее муж должен был пройти психиатрическую экспертизу, однако его доставили на лечение в больницу с перебинтованными руками. Бурсина считает, что муж пытался покончить с собой из-за давления со стороны следователей и отказа в свидании с семьей. Женщина рассказала в комментарии газете «Коммерсантъ», что судья разрешила ей и старшему ребенку свидание, однако следствие отказало ей в этом. «Я дважды ходила в СИЗО, но мне там сказали, что мне в свидании отказано по распоряжению следователя Ивана Федорова, – приводит издание слова Бурсиной. – Все свидания – только с его разрешения». Супруга пожарного добавила, что написала письмо следователю, который расследует дело в отношении ее мужа, но ответа до сих пор не получила. Бурсина добавила, что не знает, в каком состоянии сейчас находится супруг.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что у Бурсина произошел нервный срыв, он пытался совершить самоубийство и был доставлен в больницу. Бывший начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, также являющийся фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», уточнил во время судебного заседания по видеосвязи из СИЗО, что Бурсин после попытки суицида «находится в областной психиатрической больнице».

Телеграм-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что Бурсин пытался свести счеты с жизнью в ночь на 6 августа. По его данным, пожарного госпитализировали с диагнозом «острый реактивный психоз».

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 – дети, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Обвиняемыми по делу о пожаре по различным статьям УК РФ проходят 11 человек: технический директор компании – собственник торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, гендиректор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Отметим, что Бурсин и его подчиненные первыми прибыли в «Зимнюю вишню» после сообщения о вспыхнувшем пожаре. В начале июля он был задержан, а затем арестован судом по ходатайству следствия на два месяца. Бурсину предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, Бурсин, руководивший тушением возгорания в ТРЦ, «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона» на месте трагедии, а также не организовал надлежащим образом «проведение разведки пожара», что привело к гибели людей. Сам пожарный своей вины не признал.

Отметим, что петицию с призывом закрыть дело в отношении Бурсина и освободить его из СИЗО, размещенную на сайте Change.org, подписали почти 81,5 тыс. человек. По мнению ее авторов, «следствие зашло в тупик и ищет виновных не среди тех, кто действительно виноват, а среди тех, кто пытался помочь людям».

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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