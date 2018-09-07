Тушивших «Зимнюю вишню» пожарных обвинили в сговоре и попытках помешать расследованию

Центральный районный суд Кемерова на заседании в пятницу, 7 сентября, продлил арест начальнику пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, обвиняемому в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», удовлетворив ходатайство следствия. Сотрудник МЧС останется под стражей как минимум до 11 октября 2018 года. Защита просила перевести Генина под домашний арест. Сегодня же представитель СКР на судебном заседании назвал сговором показания сотрудников МЧС по делу «Зимней вишни» с целью помешать расследованию страшной трагедии.

На такой вывод следствие натолкнули совпадения показаний Сергея Генина и его коллег, заявил следователь. Представитель СКР отметил, что сотрудники МЧС пытаются ввести следствие в заблуждение и не давать фактическую информацию. По его утверждению, в рядах МЧС есть «некая корпоративность», поскольку показания пожарные совпадают. «Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими», – заявил представитель Следственного комитета (цитата по ТАСС). По его словам, проверка о наличии сговора уже проводилась, и сведения об этом есть в материалах дела.

Кроме того, представитель СКР заявил, что «друзья» пожарных, ставших фигурантами уголовного дела, «терроризируют потерпевших» в соцсетях.

Сегодня также стало известно, что 206 человек и ГУ МЧС РФ по Кемеровской области поручились за Сергея Генина. Об этом сообщил его адвокат на заседании суда, где решался вопрос о продлении ареста пожарному. Подписанный начальником регионального главка МЧС документ был приобщен к материалам дела «Зимней вишни». Все подписанты ходатайства поручились в выполнении Гениным обязанностей по ч. 2 и 3 ст. 102 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Речь идет о том, что он не будет препятствовать производству по делу, будет являться в назначенные дознавателем сроки в суд и не станет уклоняться от исполнения приговора. В случае невыполнения всех условий поручителей могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее пожарные создали на портале Change.org петицию в поддержку Сергея Генина. Ее подписали более 50 тысяч человек.

По версии следствия, в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже во втором кинозале ТРЦ «Зимняя вишня». Сам он отрицает обвинения в халатности и заявляет, что действовал в рамках инструкций. Пожарного обследовали психиатры, но никаких нарушений в состоянии его здоровья не выявили.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 – дети, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Обвиняемыми по делу о пожаре по различным статьям УК РФ проходят 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС: технический директор компании – собственник торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, гендиректор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. Последний, как ранее сообщала его жена, пытался покончить с собой в СИЗО из-за давления со стороны следователей и отказа в свидании с семьей. В ФСИН эти данные не подтвердили.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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