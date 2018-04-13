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«Спасавший жизни содержится в условиях, достойных террористов и убийц»: от Путина требуют вступиться за пожарного из Кемерова (ВИДЕО)

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Пожарные вступились за своего коллегу Сергея Генина, командира звена ГДЗС из Кемерова, которого обвиняют в преступной халатности. Спасатели по всей стране просят защитить Генина. На портале Change.org создана петиция в поддержку пожарного. Ее подписали почти 15 тысяч человек. Уральский спасатель Анатолий Долговых записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Путина просят спасти пожарного

«Это позор для нашего государства и для МЧС в частности! Человек, который спас несколько человеческих жизней и оказался на острие атаки на случившуюся беду, сидит в клетке как преступник! Профессионал, 20 лет отдавший пожарной охране, унижен, оторван от семьи и содержится в условиях, достойных террористов и убийц! У него дома был обыск. Что, интересно, хотели там найти? Украденные миллионы? Доказательства его вины в произошедшем? Причинами жертв явилось отсутствие рабочей системы пожаротушения и дымоудаления, а не действия пожарных, которые столкнулись с бедой, с которой, скорее всего, на данный момент не справится ни один город в России. И такие трагедии будут повторяться, потому что системные ошибки не решены, зато победные рапорты наверх и рассказы о «налоговых каникулах» замыливают огромную гору проблем у спасателей и пожарных», – говорит он.

Долговых обращает внимание на то, что сидеть в клетке должны «те, кто покупает игрушечные китайские беспилотники, те, кто выписывает себе премии в размере 600 000 «в связи с тяжелым материальным положением», те, кто отчитывается о победах и достижениях, когда в пожарной охране и у спасателей не хватает снаряжения, чтобы справляться с современными угрозами».

«Арест и дело пожарному – это плевок, это унижение всем пожарным и спасателям. Это значит, что в нашей стране нет справедливости, но есть поиск виноватых. Это значит, что теперь каждый пожарный и спасатель на земле теперь не просто работает за копейки и рискует жизнью, но и рискует стать стрелочником, в то время как истинные виновные останутся не наказанными. Прошу вас исправить эту несправедливость! Пожарный Сергей Генин – не причина гибели людей, а человек, который спас на этом пожаре людей! Человеку, совершившему подвиг, не место на скамье подсудимых! Спасите спасателя», – призывает Долговых.

Напомним, накануне СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергея Генина. По версии следствия, командир повел своих людей по дальнему пути к кинотеатру в ТЦ «Зимняя вишня», хотя очевидцы указывали на более короткую дорогу. Когда пожарные добрались до 4 этажа и обнаружили запертую дверь, они вернулись к начальной точке и только тогда поднялись к кинозалу, потеряв драгоценное время. Сам Генин сообщал, что его звено шло в горящий ТЦ за охранником, который указывал дорогу пожарным. «В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня», – отмечает пресс-служба СКР.

Екатеринбург, служба информации

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