В деле о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» появились новые фигуранты.

Под уголовное преследование попали начальник Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель отдела надзора городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района этого же управления Григорий Терентьев, сообщает Следственный комитет РФ. Они подозреваются в халатности (ч. 3 ст.293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Мамонтов задержан, с Терентьевым ведутся следственные действия.

Согласно версии следствия, Мамонтов и Терентьев в нарушение требований законодательства о пожарном надзоре не поставили в план и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения норм пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгового центра «Зимняя вишня». В СКР подчеркивают, что обоим подозреваемым было «достоверно известно», что проверка должна быть проведена до 18 марта текущего года, однако они ею пренебрегли.

В результате халатности со стороны руководства регионального главка МЧС в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта, от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных ожогов погибли 60 человек, из которых 37 детей, отметили в ведомстве.

Кроме того, следователи выяснили, что в период с июня 2015 по апрель этого года Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неизвестных пока лиц похитил более 1,8 млн рублей из средств вверенного ему ведомства, говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Мамонтову и Терентьеву обвинение и обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что жертвами страшного пожара в «Зимней вишне» стали в основном зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в детской развлекательной зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система оповещения и аварийные выходы.

Ранее по делу о пожаре было предъявлено обвинение по различным статьям УК РФ 8 подозреваемым: техническому директору компании – собственника торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, гендиректору Юлии Богдановой, начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, главе компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и сотруднику этой же компании Александру Никитину, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, а также начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину.

Начавшиеся после трагедии в Кемерове массовые проверки торгово-развлекательных центров выявили массу нарушений пожарной безопасности на этих объектах. Серьезные нарушения обнаружены в каждом втором ТРЦ, заявляли в апреле в Генпрокуратуре.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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