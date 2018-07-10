«Лучше бы вы сгорели в «Зимней вишне»: СКР сообщил об угрозах родным жертв пожара со стороны огнеборцев

В Кемерове у здания суда, где рассматривался вопрос о продлении срока задержания обвиняемого в халатности руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» Андрея Бурсина, его коллеги угрожали родственникам погибших. Об этом сегодня заявил в суде руководитель следственной группы Следственного комитета РФ Рустам Габдулин. По его словам, пожарные призывали потерпевших «не судить героев», фотографировали номера их автомобилей и желали им сгореть в «Зимней вишне».

«Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они «не судили героев, побоялись бога», – приводит слова Габдулина «Интерфакс». – Когда мужчине сделали замечание, он сказал: «Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?». Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми».

Около 20 коллег подсудимого, по данным следствия, также снимали на фотокамеры мобильных телефонов машины, на которых родные жертв пожара приехали на заседание суда. В связи с этим, отметил Габдулин, у следователей «есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление».

Адвокат потерпевших Надежда Святкина на том же судебном заседании заявила, что сотрудники МЧС не вернули вещи потерпевших, которые выносили во время тушения. «Проще говоря, спасатели занимались мародерством», – утверждает она.

Представитель СКР также сообщил, что Бурсин в ходе допроса отказался признать вину. Габдулин заявил в суде, что причастность Бурсина к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств. Так, согласно показаниям свидетелей, коллег обвиняемого, при тушении возгорания в «Зимней вишне» для рассеивания дыма можно было эффективно применить имевшиеся у прибывших пожарных стволы с возможностью распыления воды. «Однако данные стволы в полной мере не использовались, так как Бурсин не дал соответствующее указание», – отметил Габдулин. Он добавил, что «пожарные, участвовавшие в тушении, указали, что Бурсин не давал указаний по поиску людей в кинозалах ТРЦ, не направил звенья газодымозащитной службы к местам скопления людей на четвертом этаже, которые не могли самостоятельно эвакуироваться». Следователь попросил суд арестовать Бурсина на два месяца. Накануне суд продлил срок задержания Бурсина до 72 часов.

Напомним, Следственный комитет сообщил о задержании начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», 7 июля. В отношении пожарного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следователей, он «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона» на месте трагедии, а также не организовал надлежащим образом «проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, 37 из которых – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в детской развлекательной зоне на четвертом этаже здания. В здании не сработали система оповещения и не работали аварийные выходы. Обвиняемыми по делу о пожаре по различным статьям УК РФ проходят 11 человек, в том числе коллеги Бурсина – начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, а также бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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