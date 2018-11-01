Дело о пожаре в «Зимней вишне» обросло взятками и новыми фигурантами

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве при реконструкции здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Его фигурантами стали бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», собственника ТРЦ, Вячеслав Вишневский, сын уже находящейся под уголовным преследованием по делу о пожаре в «Зимней вишне» начальника инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой Эдуард Комков и гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

Комков и Чередниченко задержаны, им предъявлено обвинение в получении взятки. Сегодня Центральный райсуд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об их аресте до 25 декабря.

Вишневскому инкриминируется ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки). С 2016 года он находится в Испании, следствие планирует объявить его в международный розыск. Согласно решению суда, бизнесмен будет арестован на два месяца с момента экстрадиции в Россию.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, которые действовали «в составе организованной группы». «Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», – говорится в сообщении ведомства. Следствие намерено в ближайшее время предъявить обвинение Ефимкину, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя следствия. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Ранее по делу о пожаре в «Зимней вишне» были арестованы 12 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Среди них – четыре сотрудника МЧС: начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Здание ТЦ снесено, сейчас территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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