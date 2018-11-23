Владелец ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в международный розыск за дачу взятки

Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», собственника торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Об этом сообщила адвокат бизнесмена Нина Ревякина после заседания Кемеровского облсуда.

По ее словам, решение о международном розыске Вишневского вступило в силу после рассмотрения апелляции на вердикт Центрального райсуда Кемерово о заочном аресте обвиняемого. Адвокат оспорила это решение, по ее мнению, суд не учел характеристику личности ее подзащитного, его возраст, семейное положение и прочее. Прокуратура и следователи возражали против удовлетворения заявления защитницы. Суд встал на сторону правоохранительных органов.

Ревякина уточнила, что Вишневский проживает в Мадриде и может быть арестован после въезда на территорию России, пишет «Коммерсант».

Вишневскому инкриминируется ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, в 2013-2014 годах бизнесмен при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали «в составе организованной группы».

Ранее по делу о пожаре в «Зимней вишне» были арестованы 12 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Торговый центр снесли, сейчас территорию приводят в порядок и готовят к строительству мемориального сквера в память о жертвах пожара.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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