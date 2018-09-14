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NewDayNews.ru

Пятница, 14 сентября 2018, 13:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Помогла скрыть нарушения: по делу «Зимней вишни» задержана еще одна чиновница

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшем жизни десятков человек, появился 12-й фигурант. Следователи задержали бывшего заместителя главы стройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей и направили в суд ходатайство об ее аресте на два месяца. Стоит отметить, что ранее в рамках расследования трагедии в ТРЦ была задержана экс-глава ведомства Танзиля Комкова.

Как сообщил журналистам адвокат потерпевших Дмитрия Малинина, по версии следствия, Шенгрей составляла все документы в рамках проверки «Зимней вишни» и намеренно скрыла нарушения пожарной безопасности по указанию начальницы. Таким образом, Шенгрей помогла Комковой в сокрытии нарушений «пожарных» правил в ТРЦ. Проверка проводилась в 2014 году. В пятницу, 14 сентября, суд изберет меру пресечения задержанной.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 – дети, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Ранее по делу о пожаре были арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Среди них – четыре сотрудника МЧС: начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Здание ТЦ снесено, сейчас территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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