В Подмосковье отец случайно застрелил 10-летнего сына

В Солнечногорском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Жертвой роковой ошибки стал 10-летний мальчик, которого застрелил из «пневматики» собственный отец. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Трагедия произошла накануне на территории частного домовладения, где отец с сыном стреляли из самодельного пневматического оружия. Не убедившись, что мальчик отсутствует в зоне расположения мишени, мужчина выстрелил и попал ему в грудь. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, семья мальчика благополучная и на учетах не состояла.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.08.18

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