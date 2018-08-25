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Суббота, 25 августа 2018, 16:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Европе полиция перехватила 2 тонны кокаина с логотипом «Единой России»

Кадр видео телеканала VRT

В бельгийском порту обнаружена крупная партия кокаина, стоимость которой оценивается в 100 млн евро. На брикетах с наркотиком приклеены листовки с логотипом партии «Единая Россия».

По данным телеканала VRT, спецоперация по перехвату кокаина прошла 21 августа в порту города Гент. Отмечается, что корабль, в трюме которого находились наркотики, прибыл из Бразилии. Это самая крупная партия запрещенных веществ, которая была когда-либо изъята в этом порту. Стоимость наркотика оценивается в 100 млн евро.

Кокаин находился в трех контейнерах и был расфасован в 1900 брикетов. На упаковке с наркотиком производитель разместил этикетки с логотипами партии «Единая Россия» и колумбийской топливной компании Brio. В репортаже не уточняется, какое отношение кокаин имеет к этим организациям.

Прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело. Правоохранители собираются выяснить организаторов канала поставки наркотиков.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 25.08.18

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