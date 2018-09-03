Пойман подозреваемый в расстреле полицейского в московском метро

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции московского метро «Курская» минувшей ночью. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Вовк. Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий, отметила она. Имя подозреваемого не уточняется.

По данным столичного управления Следственного комитета России, поздно вечером 2 сентября сотрудник полиции остановил на станции метро «Курская» кольцевой линии мужчину для проверки документов. Позднее тело правоохранителя с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в подсобном помещении подземки, отметили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции). В ведомстве отметили, что задержанный проверяется на причастность к убийству полицейского.

Источник ТАСС уточнил, что сотрудник полиции около полуночи остановил подозрительного мужчину для проверки документов в вестибюле метро «Курская». Злоумышленник попросился в туалет и заперся в нем. После того, как правоохранитель зашел в помещение уборной, мужчина в него выстрелил, после чего скрылся. Сотрудник полиции скончался на месте. После убийства полицейского в Москве был введен план «Сирена» по розыску вооруженных или особо опасных преступников. Полиция объявила в розыск «мужчину кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров», говорилось в сообщении столичного полицейского главка. Отмечалось, что подозреваемый был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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