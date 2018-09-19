После аварии двух автобусов, где погибли пять человек, возбудили уголовное дело

В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса. В аварии погибли пять человек, еще 12 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло в Новоусманском районе на 525 км автодороги М-4 «Дон», на платном участке автодороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. Автобус Volvo, следовавший из Москвы в Ставрополь, стоял на обочине из-за технической неисправности. Neoplan, направлявшийся в Карачаево-Черкесию, врезался в стоящий транспорт.

Фото: СУ СКР по Воронежской области

Четыре человека погибли на месте. Еще одна женщина скончалась в больнице на операционном столе. По данным полиции, 12 человек госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Шестерым медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Уточняется, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Следственным отделением ОМВД России по Новоусманскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель автобуса Neoplan не справился с управлением.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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