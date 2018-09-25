Навальному дали еще 20 суток ареста

Симоновский суд Москвы назначил оппозиционному политику Алексею Навальному 20 суток административного ареста за организацию несанкционированного митинга против пенсионной реформы 9 сентября в Москве.

Навальный обвинялся по ч.4 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Оппозиционер был задержан утром 24 сентября на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в центре Москвы.

Напомним, в этом году Навальный три раза попадал под арест. В мае он получил 30 и 15 суток (сроки не складывались и исчислялись с одного дня, в спецприемнике Навальный провел 30 суток) – за повторное нарушение организации публичного мероприятия и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) соответственно – после задержания на протестной акции 5 мая. 27 августа Навальный был отправлен под арест на 30 суток за инициированную им несанкционированную акцию «Забастовка избирателей» 28 января 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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