ОАЭ начали расследование в отношении российского сенатора

Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подозревает сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в фальсификации вида на жительство. Следователи считают, что он подделал документы, чтобы стать членом Совета Федерации.

О расследовании в отношении Арашукова сообщила РБК генпрокуратура Дубая. Источник, знакомый с ходом следствия, подтвердил, что заявителем по уголовному делу проходит депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов.

«Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», – пояснил изданию Карданов.

В заявлении депутата, поданном в полицейский участок Бар-Дубая, говорится, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ, исправив в нем дату окончания действия документа – с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.

Согласно российскому законодательству сенатором не может быть резидент другого государства. Арашуков стал членом СФ 18 сентября 2016 года. Таким образом, по словам Карданова, подлог был нужен, чтобы занять кресло сенатора.

Совфед может провести проверку по этому делу только после обращения Генпрокуратуры РФ. Однако пока никаких обращений в верхнюю палату парламента не поступало.

Абу-Даби, Служба информации РИА «Новый День»

Абу-Даби. Другие новости 01.10.18

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