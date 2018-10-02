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Вторник, 2 октября 2018, 16:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Бельгии обнаружили тело российской студентки

В бельгийском городе Кортрейк провинции Западная Фландрия обнаружена мертвой студентка из России. Подозреваемый задержан, о его мотивах не сообщается.

По данным издания De Standaard, в студенческом общежитии найдены два трупа – 20-летней россиянки и 18-летнего гражданина Афганистана.

По подозрению в убийстве задержан выходец из Ирана 1998-го года рождения. По версии следствия, он напал на студентов с ножом. Мотивы преступника пока неизвестны.

Полиция проводит расследования, выясняются обстоятельства произошедшего.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 02.10.18

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