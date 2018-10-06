Дело об автокатастрофе под Тверью: задержан директор транспортной компании

Стали известны новые подробности расследования обстоятельств автокатастрофы под Тверью, в результате которой погибли 13 человек. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, задержан директор ООО «ТрансАвто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок, с ним проводятся следственные действия.

По данным следствия, 5 октября при оказании ответственным лицом фрахтовщика ООО «ТрансАвто» услуг по организованной перевозке группы людей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на 24 километре автодороги Тверь – Ржев неподалеку от деревни Некрасово при движении со стороны города Старицы по направлению в сторону город Тверь водитель, управляя микроавтобусом марки «Форд Транзит» в нарушение правил дорожного движения совершил ДТП с участием автобуса «ЛиАЗ».

«В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли 13 человек, из них 12 пассажиров микроавтобуса марки «Форд Транзит» и его водитель. Пассажир автобуса марки «Форд Транзит», водитель автобуса «ЛиАЗ» и пассажир этого же автобуса доставлены в медицинское учреждение города Твери с телесными повреждениями различной степени тяжести», – уточнили в СКР.

В день трагедии место происшествия детально осмотрено следователями и криминалистами регионального подразделения СКР, а также Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета РФ. В автотранспортных предприятиях изъята техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование продолжается.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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