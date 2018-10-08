Красноярскую учительницу заподозрили в совращении девятиклассника

Красноярские следователи организовали проверку по факту переписки учителя с подростком на интимные темы. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю, о происшествии сотрудникам ведомства стало известно из публикации в СМИ.

В частности, в материале сообщалось, что в городе Канске учительница вступила в переписку на интимные темы с 15-летним школьником. По предварительным данным, в одной из социальных сетей размещены скриншоты переписки неустановленного лица (предположительно учительницы) с подростком на интимные темы. В настоящее время устанавливаются личности участников переписки. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям учителя и будет принято процессуальное решение.

По данным агентства «Запад24», переписку на сексуальную тему завела с подростком 30-летняя учительница иностранного языка. Агентство также сообщает, что женщина присылала тинейджеру интимные фото. В переписке она даже заявила о готовности «уйти с работы, чтобы быть рядом». На сегодняшний день учительница уволилась, проработав в школе лишь месяц. Женщина якобы воспитывает двоих детей.

Агентство передает, что, по словам учительницы, на уроках она стала замечать, что один из девятиклассников оказывает ей знаки внимания. В связи с этим она написала ему личное сообщение в социальной сети, из-за чего завязалась переписка. Отвечая на вопрос о причинах, по которым школьник должен быть с ней, она ответила, что она – «богатая невеста», у нее «красивая грудь», и «ты мне очень сильно нравишься».

По одной из версий, страницу учительницы могли взломать, из-за чего переписка и оказалась в сети. Сейчас все обстоятельства произошедшего проверяют следователи.

Красноярск, Иван Гридин

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