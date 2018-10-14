В подмосковном поселке бордосские доги растерзали заводчицу

В подмосковном поселке Быково две собаки насмерть загрызли заводчицу. По данному факту следователи организовали проверку, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, ЧП случилось 13 октября на территории частного дома в поселке Быково Раменского района. Там было обнаружено растерзанное тело женщины, которая занималась разведением собак породы бордосский дог.

«Организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, две собаки по неустановленной причине напали на свою хозяйку и причинили ей укусы», – говорится в сообщении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.18

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