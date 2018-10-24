В Курской области возбудили дело об убийстве 7-летнего мальчика. Школьника ищут 270 человек

В Курской области по факту безвестного исчезновения 7-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве рассказали, что 32-летний отец ребенка обратился в правоохранительные органы Железногорска с заявлением о пропаже сына вечером 23 октября.

Было установлено, что пропавший мальчик проживает в квартире со своими родителями и 10-летней сестрой. Днем 23 октября после окончания занятий мальчик вместе с одноклассниками вышел из школы и с одним из них направился в магазин, где купил сухарики и печенье. Мальчики съели приобретенные продукты и разошлись каждый в сторону своего дома. С этого времени о судьбе мальчика ничего не известно.

Организован поиск школьника, в котором участвуют сотрудники СУ СКР по Курской области, МО МВД России «Железногорский» УМВД России по Курской области, Росгвардии, представители общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы. В поисках задействованы около 270 человек.

В пресс-службе СУ СКР по Курской области уточнили, что мальчики совершили покупку в магазине на улице Комсомольская, 2. После этого они дошли до дома № 5А на улице Горняков, съели приобретенные продукты и разошлись по домам. Даниил направился в сторону улицы Мира, куда мог пойти домой в квартиру дома № 8/3 на улице Мира, либо к бабушке в сторону дома № 16/1 на улице Мира. Ни к бабушке, ни домой он не пришел.

Фото: пресс-служба СКР

Бирюков Даниил Юрьевич, 16.11.2010 года рождения. На вид ему 8 лет, он худощавого телосложения, рост 130-140 см, волосы темные, короткие. Был одет в темные джинсы, кроссовки бело-синего цвета, куртку болоньевую длиной ниже пояса синего цвета с красными рукавами, шапку красно-синего цвета. При себе имел рюкзак темно-синего цвета с изображением «Человека-паука».

Следственное управление СКР по Курской области обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка или обстоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (4712) 70-36-57, 70-06-17 или 02.

Курск, Иван Гридин

Курск. Другие новости 24.10.18

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