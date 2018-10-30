Надругался и зарезал мальчика: под Курском поймали педофила-убийцу (ФОТО)

Сыщики раскрыли убийство семилетнего мальчика, пропавшего неделю назад в городе Железногорске Курской области. По подозрению в расправе над ребенком задержан 39-летний сосед первоклассника. По версии следователей, мужчина надругался над мальчиком, после чего убил его, сообщает Следственный комитет России.

Как информировал РИА «Новый День», вечером 23 октября в полицию Железногорска обратился 32-летний местный житель с заявлением о пропаже сына. Ребенок после окончания уроков вышел из школы, но дома так не появился. В связи с исчезновением мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (ч.2 ст.105 УК РФ).

В ходе расследования следователи установили, что ребенок стал жертвой соседа-педофила.

Подозреваемый в расправе над ребенком, место захоронения убитого мальчика и его вещи, фото: СКР

По данным следствия, днем 23 октября 39-летний мужчина встретил первоклассника днем в лифте в подъезде своего дома. Сосед заманил мальчика к себе в квартиру, где, по версии следователей, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил его, ударив ножом в голову. Затем он поместил тело ребенка в спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное в 20 км от Железногорска, где находится его дача. Вероятный убийца спрятал тело в лесополосе за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого. Ранее они осмотрели место захоронение убитого ребенка и место происшествия. Задержанному назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая – чтобы установить его склонность к педофилии. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в вида ареста.

Курск, служба информации РИА «Новый День»

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