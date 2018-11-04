Перед началом «Русского марша» в Москве задержан его организатор

В Москве задержан один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Карасев.

Активиста задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму на месте сбора участников мероприятия до его начала и доставили в ОВД «Мещанское». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого Карасева.

По словам активиста, его собираются допросить по уголовному делу о прошедшей 13 октября акции с фаером у здания ФСБ. Карасев утверждает, что не имеет к этой акции никакого отношения. Из разговоров сотрудников «центра Э» он сделал вывод, что в его комнате в общежитии проведен обыск.

Ранее Дмитрий Карасев сообщил, что мэрия Москвы согласовала проведение «Русского марша» в столичном районе Люблино в День народного единства 4 ноября. Отмечалось, что акция пройдет с 14:00 до 15:00 по улицам Перерва и Люблинская, а с 15:00 до 16:00 запланирован митинг у памятника «Солдатам Отечества».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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