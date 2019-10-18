В Москве готовится «Русский марш»: заявка уже в мэрии

В московскую мэрию подана заявка на проведение 4 ноября «Русского марша». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщили представители коалиции националистов, куда входят Комитет «Нация и Свобода» и Ассоциация Народного Сопротивления.

В случае согласования уведомления без изменений «Русский марш» в Москве состоится 4 ноября в 13:00 в районе Люблино.

Организаторы акции уточнили, что «Русский марш» планируется провести под лозунгами: «Мы вернем себе Россию! Мы вернём себе свободу!», «Против политики замещающей миграции!», «Против продажи русский земли Китаю!», «Против режима при котором Русские вымирают!»

Стоит отметить, что сегодня также была подана заявка от имени незарегистрированной партии «Третья альтернатива» и Института национальной политики на «Правый марш» также в районе Люблино, уточняет «Интерфакс». Основными лозунгами организаторы акции назвали «За национал-демократию», «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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