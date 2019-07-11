Дмитрий Демушкин: «Русский марш» в России «разгромлен»

Проект «Русский марш» можно считать официально закрытым. Как сообщил в интервью РИА «Новый День» один из лидеров русских националистов, экс-руководитель запрещенного в РФ объединения «Русские» Дмитрий Демушкин, он больше не будет собирать соратников под знамена из-за опасности уголовного преследования участников акций.

Демушкин 25 апреля 2017 года был приговорён к 2,5 годам лишения свободы по уголовному делу об экстремизме, а в феврале 2019-го досрочно освобожден в связи с декриминализацией статьи УК РФ. Он отметил, что за время его тюремного заключения все националистические организации в России «разгромили».

«Разгромили все организации, запретили, подвергли преследованию всех лидеров, даже малозначительных. Я, когда «садился», вместо себя оставил определенное количество людей. Ни одного человека, из тех, кого я оставлял, нет», – подчеркнул он и пояснил, что часть его соратников были вынуждены покинуть стану, другая часть – в СИЗО.

В связи с этим Демушкин отметил, что собирать «Русский марш» больше не собирается.

«Не с кем, и нет организации. Я не могу собирать «Русский марш», потому что знаю, что это, во-первых, закончится посадками, а во-вторых, некого собирать. Я собирал массу националистических и фанатских объединений. Сейчас их просто не существует, никого не осталось. Создавать новую организацию – с целью чего, чтобы все сели?» – сказал Демушкин.

О том, почему в России произошла зачистка националистических движений, о нынешней политической ситуации и перспективах Украины – читайте в большом интервью Демушкиным на сайте РИА «Новый День» в ближайшее время.

Напомним, 21 октября 2016 года во время подачи заявки на проведение «Русского марша» Демушкин был задержан и доставлен в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу об экстремизме за две картинки в соцсетях. 25 апреля 2017 года Нагатинским районным судом Москвы был приговорён к 2,5 годам лишения свободы.

Сам Дёмушкин вину не признает и утверждает, что одно изображение, из-за которого было заведено уголовное дело, является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники «Русского марша», а второе – юмористической картинкой.

20 февраля 2019 года Петушинский районный суд Владимирской области принял решение о досрочном освобождении Демушкина из исправительной колонии № 2. Основанием стала частичная декриминализация части 1, статьи 282 УК РФ. Демушкин вышел на свободу на 15 суток раньше полного срока наказания.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.07.19

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