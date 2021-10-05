Этническое размывание и риск косовского сценария: нынешняя миграционная политика грозит России разрушением

Нынешняя миграционная политика российских властей может привести к большим проблемам, вплоть до разрушения России как целостного государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, неадекватное замещение коренного населения РФ будет неизбежно вести к межнациональным конфликтам, а в худшем случае – к повторению косовских событий.

Как полагает политик, привлечение иностранных мигрантов на работу в РФ должно происходить, когда исчерпаны все средства трудоустройства и обеспечения достойного заработка россиян. «У нас Росстат дает 7 млн безработных сегодня. Мы можем ответить на вопрос – власти сегодня все сделали для того, чтобы задействовать огромное количество людей, которые получают абсолютно нищенскую зарплату вокруг Золотого кольца и так далее? Мой ответ – однозначно нет. Власти ничего не делают. Никакой бизнес сегодня не завозит сюда мигрантов ни в каком количестве, существенном количестве. Сегодня транзит миграции полностью обеспечивает и заказывает федеральная и московская власть, ну и, может быть, еще каких-то субъектов», – констатировал он.

При этом Демушкин, ссылаясь на данные служб мониторинга денежных переводов, отметил, что в среднем гастарбайтер переводит в месяц 48 тысяч рублей на свою родину за границу. «Это без учета того, что он тратит здесь – что-то ест, что-то носит, где-то живет и так далее. Так что, это не дешевая рабочая сила, это коррупционная составляющая сегодня властей», – считает он.

«Сюда едут люди работать с целью закрепиться здесь, получить вид на жительство, потом – гражданство, перевезти свои семьи, родить здесь детей, что неизбежно ведет к замещению коренного населения, межнациональной напряженности и столкновениям, которые вне сомнения будут нарастать и дальше… Мы сами создаем ситуацию, когда рискуем потерять стабильность в государстве. Это куда важнее, чем любой рынок рабочей силы. Потому что везде, где будет падать процент русских, будет происходить замещение коренного населения на мигрантов. И это сегодня происходит. Сегодня если вы выйдете в спальные районы Москвы на детские площадки, вы увидите огромное количество детей, для которых русский является неродным языком», – констатировал Демушкин.

В этой связи политик подчеркнул, что межнациональные конфликты могут привести к более серьезным проблемам в будущем. «Этническое размывание русского народа приведет к разрушению РФ как целостного государства. Если русские потеряют большинство в республиках и в регионах, – кроме Кавказа, они везде практически составляют большинство, и будут вымирать дальше темпами и мы будем эту статистику поправлять за счет раздачи гражданства иностранцам, – то, извините, а что будет завтра? А завтра будет не РФ, а что-то другое. И сдерживающий цемент, которым сегодня является русский народ, который объединяет все другие народы, – он исчезнет. И вы не сможете сохранить целостность государства», – сказал он.

«К 35 году мужчин и женщин детородного репродуктивного возраста более половины уже будет не русских… Мы можем учесть опыт европейский. Давайте посмотрим, например, на колыбель сербской цивилизации – Косово, которое было этнически заселено албанцами и фактически отделено от Сербии. То есть, мы что хотим? Создавать такие же анклавы, мы хотим завозить людей, которые абсолютно обоснованно будут хотеть свой уклад, свое миропонимание, свою культуру, будут создавать свою общность и свой религиозный культ и так далее?..» – пояснил политик.

При этом Демушкин подчеркнул, что зачастую въезжающих мигрантов «не можем до конца проверить, и за них никто по сути не отвечает», что может привести к распространению радикального исламизма в РФ. «После прихода запрещенного в России «Талибана»* к власти в Афганистане происходит большая радикализация в Средней Азии ислама. Плюс – большое количество сегодня этнических таджиков и узбеков переезжают, соответственно в Таджикистан и Узбекистан. Где гарантия, что завтра, получив паспорт, они не понесут сюда, или местные таджикские исламисты не понесут сюда радикальный ислам? И нам к этому надо готовиться, укреплять, конечно, не границу Таджикистана, как сегодня власти пытаются делать, и Афганистана, а укреплять границы РФ. И в том числе рассмотреть вопрос о введении визового режима», – заявил политик.

«Надо выработать грамотную целостную политику государства – понять, сколько нам нужно рабочей силы, делать упор на коренных местных жителей, потому что не наша цель перевести сюда всех безработных в Таджикистане и Узбекистане – этим пусть заботятся их руководители. Правительство РФ должно руководствоваться исключительно интересами граждан РФ, не заниматься демпингом цен на рынке рабочей силы – не цель государства экономить на своих гражданах. А если это так, то им надо избираться не в России, а в этих государствах, если они в их интересах ведут политику», – заключил Демушкин.

В России с 1 октября закончилось действие моратория на депортацию нелегальных мигрантов, введённого весной 2020 года. При этом сухопутные границы до сих пор официально закрыты, что усложняет процедуру депортации. По данным МВД, в РФ сегодня более 7 млн мигрантов. Сколько иностранцев находятся в России нелегально, не уточняется. В правительстве РФ ранее заявляли, что до 2024 года на стройки в РФ нужно привлечь порядка 5 млн трудовых мигрантов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.10.21

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