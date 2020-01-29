Конституционная реформа: есть ли шанс решить «русский вопрос»

Русский народ должен быть прописан в Конституции как государствообразующий – никакой дискриминации по отношению к другим народам страны в этом нет и допускать ее нельзя. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин. Он подчеркнул, что Россия была создана в исторических границах именно русскими, но выразил сомнение, что такая поправка будет одобрена.

«Россия была создана русским народом, который объединил многие малые народы. Русские создали эту страну в тех границах, как она есть сегодня, и являются её хребтом. На сегодняшний день ингушей и чукчей ничего между собой не объединяет, кроме русского народа, который это склеил. Это абсолютно разные по ментальности народы, которые живут, и живут абсолютно нормально, никто никого не притесняет и не истребляет, как индейцев. Нет никакого ущемления, что мы назовем государствообразующим народом русских и впишем в Конституцию. Это справедливо и де-юре, и де-факто и в этом нет никаких ущемлений и противоречий», – констатировал он.

«По разным подсчетам, 84-86% населения России – русские. Как это может кого-то обижать?» – добавил Демушкин.

В этой связи политик напомнил, что в 2012 году нынешний президент РФ Владимир Путин, находясь тогда на посту премьер-министра, заблокировал такие изменения Основного закона. «Тогда я продвинулся, насколько это было возможно – летал в Чеченскую республику и убедил руководство Чечни: парламент проголосовал единогласно за изменение и статьи Конституции введение понятия русского народа, как государствообразующего. Но Владимир Владимирович Путин тогда заблокировал эту инициативу. Тогда он был премьер-министром и заявил, что это лишняя инициатива, Конституцию менять не нужно. И работа, которую мы почти год вели, была прекращена. Конституцию они на тот момент считали незыблемой и говорили, что менять ее не нужно», – отметил Демушкин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.01.20

Утратил доверие: Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии. / Мэру Москвы придется ответить за скандальные стройки: депутат Мосгордумы направил официальные запросы. / В ожидании китайского коронавируса: Путин обозначил главную задачу властей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»