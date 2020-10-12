Демушкин о «Русском марше»-2020: мэрия Москвы сделает все возможное, чтобы не допустить любых протестных акций

Власти Москвы опасаются массового недовольства и усиливают ограничения, чтобы не допустить протестных акций. Как считает известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, есть большая вероятность, что в этом году 4 ноября националистам не удастся провести «Русский марш».

Комментируя заявление постоянно действующего Совещания Национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) о подготовке «Русского марша» против «корона-террора», в комментарии РИА «Новый День» Демушкин отметил, что тема очень актуальна. «Тема по коронавирусу значимая, людей она, несомненно, волнует. Коронавирус сильно ухудшил их материальное положение: часть потеряли свой бизнес, часть ушли в неоплачиваемые отпуска, либо их доходы были существенным образом урезаны. Государство не компенсировало это. В обращении президент всю финансовую ответственность переложил на плечи бизнеса. Естественно, бизнес эту ответственность не взял на себя. Конечно, люди были отправлены в неоплачиваемые отпуска... Обещанные пособия не выплачивались, а если выплачивались, не в тех объемах. Люди неделями не могли зайти на сайт, а государство умыло руки», – подчеркнул политик.

Демушкин подтвердил, что позитивно относится к акциям националистов, но не уточнил, будет ли участвовать в «Русском марше». «Я знаю, что они готовятся. В целом, я, конечно, хорошо отношусь к любым акциям националистов. Хотя я понимаю, что сегодня организаторы не смогут собрать много людей на «Русский марш» – движение в разгромленном состоянии. Сегодня, я знаю, несколько комитетов создано. Меня приглашают в них – приглашал и Владимир Квачков, и Владимир Басманов. Я остаюсь владельцем бренда «Русский марш», и всем разрешаю его проводить, никому не препятствую, но понимаю, что он будет небольшой… Но хоть что-то делают. Всем желаю удачи. Буду информационно поддерживать, а что буду делать сам – определюсь ближе к дате», – сказал Демушкин.

В то же время политик выразил опасение по поводу возможного отказа в согласовании марша в столичной мэрии. «Опять же, я думаю, что власти Москвы на фоне пандемии и растущей статистики массовое мероприятие согласовывать не будут, и сделают все возможное, чтобы не допустить любых акций в Москве. Это одна из целей ограничительных мер – заморозить любое недовольство, протесты в Москве», – констатировал он.

«А отложенный протест есть, он накопился, люди многое хотят сказать и по обнулению сроков, и по коронавирусу, по смерти одного из националистов (Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак»), даже по отравлению Навального есть вопросы», – заключил Демушкин.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели координатор ПДС НПСР Константин Филин сообщил, что в этом году «Русский марш» в Москве будет посвящен проблеме «корона-террора». На сайте «Русского марша» в начале октября появилось сообщение, что в этом году его участники заявят, что «Русские Жизни имеют значение». «К подготовке Русского Марша 2020 уже приступили такие организации русских националистов как: Движение Националистов, Ассоциация Народного Сопротивления, Чёрный Фронт, Псковская Вечевая Республика, Национальная Организация Русской Молодёжи», – говорится на сайте.

В прошлом году одним из организаторов «Русского марша» в московском районе Люблино выступил секретарь Центрального Оргкомитета акции Владимир Басманов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.10.20

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