«Это вопрос выживания»: конституционная реформа спасает элиту от расправы

Российская элита, которая правит страной уже более 20 лет, загнала себя в угол и может сохранить свою свободу и активы, только оставаясь у руля. Как считает известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, именно с этим связана спешка, с которой Кремль взялся за реализацию конституционной реформы. В интервью РИА «Новый День» он также подчеркнул, что в такой ситуации любой, кто призывает к честным выборам, фактически становится личным врагом этой элиты.

«У меня складывается впечатление, что они несутся галопом: не успел президент выступить с этой инициативой – уже собрали непонятных деятелей в Конституционное собрание, тут же поступили предложения – и в первом чтении Госдума рассмотрела и единогласно проголосовала. Это какой-то нонсенс», – сказал Демушкин.

Он обратил внимание, что поправки, которые подаются обществу, как «незначительные», на самом деле меняют все политическое устройство страны. «Они хотят убрать приоритет международного права, а это, между прочим, первая статья Конституции, которую можно менять только референдумом. Второй момент – создание некого Госсовета, которому хотят передать основную часть полномочий вместе с Госдумой. И все это подается как незначительные поправки, в то время как на самом деле они переформатируют практически все политическое поле в России», – констатировал Демушкин.

«Я считаю, что, может быть, и не нужно трогать Конституцию, тем более все, что они пытаются там сделать – в угоду сохранения своей власти и не более. Почему иначе президент долгие годы говорил, что Конституцию менять не следует, вдруг ее в такой спешке ее начали менять?» – отметил он.

Как считает Демушкин, вся власть в России сегодня «сконцентрирована у одной маленькой группы людей». «Есть один человек и его ближайшее окружение, которое монополизировало всю полноту власти, начиная от президентской должности, заканчивая самым последним муниципалитетом и сельским поселением в РФ. Также там сконцентрированы практически все финансовые активы, крупные финансовые потоки, бизнес – все, что связано с нефтедобычей, газодобычей, ресурсами, там же полный контроль над телеканалами, газетами и всеми крупными Интернет-площадками. Все это дополняется – контролем над судебной властью и всеми силовиками. Что бы они сейчас ни делали, цель одна – удержать контроль за властью, независимо от того, могут они это делать с помощью выборов или объявлением прямой диктатуры. Они вынуждены делать это, потому что любая смена власти сегодня означает для них как минимум потерю миллиардных активов и свободы», – сказал политик.

С его точки зрения, при потере власти нынешнюю элиту ждет незавидное будущее. «Любая другая власть не сможет существовать, если не заберет рычаги управления и активы. Понятно, что это не может быть мирно. Это будут громкие судебные процессы. Ситуация печальная: они потеряли возможность, когда можно было мирно передать власть следующему поколению политиков и уйти, сегодня уже так в России невозможно. Поэтому они ни перед чем не остановятся и будут идти до конца: им некуда уйти или убежать, это – вопрос свободы, если не выживания», – сказал Демушкин.

По его оценке, в такой ситуации все, кто сегодня выступает за честные выборы и демократические свободы, для власти становятся опасными врагами. «Любой известный человек или структура, которая призывает сегодня к демократическим свободным процедурам, к смене власти, фактически, для них (представителей элиты) призывает к политической расправе над ними. И отношение у власти к таким людям и структурам будет именно такое: все, кто ратует за честные выборы, ратует за политическую расправу над теми людьми, которые имеют власть сейчас», – отметил политик.

В то же время он подчеркнул, что политическая конкуренция – главное условие для эффективного государства. «И не так, что мы удерживаем абсолютную власть, а меняем «пешек». Нужна настоящая конкуренция – как в бизнесе, так и в идеях, и во власти тоже. Без конкуренции нет никакого развития. Когда меня спрашивают, кто если не нынешний президент, я всегда отвечаю: «Кто угодно, кто не сидит во власти 20 лет. Иначе мы приходим к советскому ЦК КПСС, который деградировал, пока не рухнул Советский союз», – подчеркнул Демушкин, отметив, что опасается за свою свободу после подобных интервью. «И это печально», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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