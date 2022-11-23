Правоохранители обвинили националиста Демушкина в распространении фейков о российской армии

Два протокола о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России составила полиция в отношении националиста Дмитрия Демушкина. Как сообщает РИА «Новости», это следует из картотеки Тверского суда Москвы.

В материалах указано, что они составлены по статье 20.3.3 КоАП, только что поступили в суд и еще не назначены к рассмотрению. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30-50 тысяч рублей.

При этом Демушкин сообщил агентству, что его никто официально об админпротоколах не уведомил: «Обычно меня сначала допрашивали в ОВД, а затем вели в суд или просили подписать обязательство о явке. Не было такого, что дело оказывалось в суде до опроса».

«Я даже догадываться не могу, за что конкретно составили протоколы», – отметил собеседник агентства. По его словам, в ближайшие две недели он не сможет прийти в суд, поскольку только что перенес операцию на колене.

Ранее сотрудники ФСБ осмотрели его квартиру и изъяли телефон в рамках проверки по части 3 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

«В пятницу я сходил в ФСБ, мне вернули телефон. Сказали – ничего не нашли, претензий нет. Посоветовали меньше комментировать внешнюю политику, ни про какие фейки разговора не было», – добавил Демушкин.

Он предположил, что уголовное дело так и не возбудили, иначе бы телефон приобщили как вещдок, а его самого бы допросили.

Демушкин – один из деятелей правого движения в России, был соорганизатором «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи «Экстремизм». Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.

Москва, Андрей Дорофеев

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