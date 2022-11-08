ФСБ провела обыск у Демушкина по делу о призывах к деятельности против безопасности РФ

Сотрудники ФСБ утром во вторник, 8 ноября, провели обыск в доме у известного политика, организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Оперативные мероприятия проводились по делу о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3. ст. 280.4 УК РФ).

«Дмитрий на беседе. В 6 утра пришли сотрудники Федеральной службы безопасности, провели обыск. Ордер выписал судья Мосгорсуда по ходатайству генерал-майора ФСБ. Как сообщили на словах, основание – подозрения в измене. В документах значится 3. ст. 280.4», – говорится в сообщении.

Адвокат Дмитрия Демушкина Олег Колесников сообщил ТАСС, что обыск был связан с журналистской деятельностью – в частности, с видеороликами, которые тот выкладывал на YouTube.

Напомним, в апреле 2017 года Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Суд установил, что в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами согласованного с властями «Русского марша», на которых неожиданно были выявлены признаки экстремизма. В феврале 2019 года он вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Москва, Наталья Петрова

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