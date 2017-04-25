Дмитрий Дёмушкин приговорен к 2,5 годам колонии за «экстремистские фото» в соцсети / Националист настаивает на своей невиновности

Публикации за 25.04.17

Сегодня Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего лидера запрещенной националистической организации «Русские» Дмитрия Дёмушкина. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку расы с использованием сети Интернет.

«Взять Демушкина под стражу в зале суда», – сказал судья Антон Филатов после оглашения приговора, передает РАПСИ.

По мнению суда, Дёмушкин совершил два эпизода преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды). Дело рассматривалось в закрытом порядке. В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд назначить Дёмушкину наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

По информации столичной прокуратуры, в ходе следствия по делу было установлено, что в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей в Интернете два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Между тем Дёмушкин настаивает на своей невиновности. Ранее он говорил, что якобы экстремистские фото были сделаны во время «Русского марша» с разрешенными властями лозунгами.

Националист был задержан в октябре прошлого года после того, как он подал заявки на проведение «Русского марша» в Москве. Позже он был помещен под домашний арест.

Примечательно, что ранее это уголовное дело в отношении Дёмушкина решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру. По словам самого националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с «Русского марша», который проходил в 2014 году в Москве, и был согласован с властями, в том числе лозунги акции.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети «ВКонтакте». Однако в конце концов в деле остались только два эпизода.

Москва, Анастасия Смирнова

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