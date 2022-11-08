«Со мной все нормально»: Демушкин отпущен домой после беседы в ФСБ

Известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин отпущен после беседы в Федеральной службе безопасности. «Я на свободе, со мной все нормально», – сообщил он в своем телегам-канале.

Как уточнила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, сотрудники спецслужбы провели в отношении Демушкина проверочные мероприятия, однако не предъявили каких-либо обвинений.

Ранее сообщалось, что утром в квартире Демушкина проводился обыск по уголовному делу по ч. 3 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, осуществленные организованной группой). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Как пояснил сам Демушкин, «пришли с утра сотрудники ФСБ, все как положено в масках и сопровождении». «Вели все себя прилично, не били, не кричали, сильно не мусорили... Причина визита материал по 3. Ст 280.4. На словах говорили измена родины, на деле – дискредитация внешней политики властей. Статья новая и мутная, что именно там можно сегодня дискредитировать во внешней политике не знаю. Ничего не объясняли, кроме того, что много говорю на эфирах. Приходилось и так всё время опасаться и недоговаривать, сейчас придётся видимо ещё больше», – отметил политик в своем телеграм-канале.

«В рамках материала, проходил не обыск, а осмотр жилого помещения, чем первое отличается от второго не спрашивайте, юридически отличия есть, практически нет. Ходатайствовал целый генерал-майор в постановлении, подписал судья Мосгорсуда, фамилии, понятно, не публикую. Через неделю поеду общаться, сказали быть, может экспертизы какие будут, не знаю пока», – уточнил Демушкин.

Москва, Светлана Антонова

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