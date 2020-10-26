Демушкин: Мэрия Москвы отклонила все заявки на «Русский марш»

Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября. Об этом сообщил известный политик, один из лидеров движения русских националистов Дмитрий Демушкин.

«Правительство Москвы отклонило все заявки на проведение «Русского марша» в Москве 4 ноября 2020 года, сославшись на ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции в московском регионе», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом Демушкин отметил, что официальный ответ мэрия пока не опубликовала.

Напомним, в начале октября координатор ПДС НПСР Константин Филин сообщил, что в этом году «Русский марш» в Москве будет посвящен проблеме «корона-террора». К подготовке Русского Марша-2020 также приступили такие организации русских националистов как: Движение Националистов, Ассоциация Народного Сопротивления, Чёрный Фронт, Псковская Вечевая Республика, Национальная Организация Русской Молодёжи.

Однако, как ранее отмечал Демушкин, власти столицы, вероятнее всего, не позволят провести мероприятие. «Я думаю, что власти Москвы на фоне пандемии и растущей статистики массовое мероприятие согласовывать не будут, и сделают все возможное, чтобы не допустить любых акций в Москве. Это одна из целей ограничительных мер – заморозить любое недовольство, протесты в Москве», – говорил политик в комментарии РИА «Новый День».

Москва, Мария Вяткина

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