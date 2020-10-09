«Страна идет под откос»: «Русский марш» выступит против «корона-террора»

«Русский марш» в Москве в этом году будет посвящен проблеме «корона-террора». Об этом в видеообращении к жителям России сообщил координатор «Постоянно Действующего Совещания Национально-патриотических сил России» (ПДС НПСР) Константин Филин. «То, что сейчас происходит – это немыслимо, это вакханалия», – заявил он.

Акция традиционно намечена 4 ноября, организаторы намерены вовремя подать в мэрию уведомление о его проведении. «Мы будем подавать заявку. Мы рассчитываем, что вы придете на него, потому что тема, которая будет на «Русском марше», коснется каждого из нас, всего народа. Это тема того, что сейчас проводится так называемой властью, которая сидит в Кремле – тема медицинского террора», – заявил Филин, напомнив, что весной вся Москва сидела в изоляции, горожане до сих пор носят маски и перчатки, «мы ходим по куар-кодам, ходим строем, по тем графикам и планам, которые нам спускаются этой так называемой властью», при этом за населением страны осуществляется визуальный и финансовый контроль.

Дальше россиянам предстоит чипизация, вакцинация и дистанционное образование для детей, заявил Филин, пояснив, что «Русский марш» будет посвящен этой теме – борьбе с фашизацией и против медицинского террора.

В видеоролике Сергей Евстифеев из «Союза Русского народа» подчеркнул, что «страна идет под откос, маячит близкий ее конец, и все это благодаря тому, что нами грамотно управляют некие люди, о ком нельзя говорить вслух, кого нельзя критиковать». Прийти на марш призвал также глава Института высокого коммунитаризма и объединения «Русская идея» Кирилл Мямлин.

В прошлом году одним из организаторов «Русского марша» в московском районе Люблино выступил секретарь Центрального Оргкомитета акции Владимир Басманов. На сайте «Русского марша» в начале октября появилось сообщение, что в этом году его участники заявят, что «Русские Жизни имеют значение». «К подготовке Русского Марша 2020 уже приступили такие организации русских националистов как: Движение Националистов, Ассоциация Народного Сопротивления, Чёрный Фронт, Псковская Вечевая Республика, Национальная Организация Русской Молодёжи», – говорится на сайте.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 09.10.20

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