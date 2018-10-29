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Понедельник, 29 октября 2018, 19:40 мск

Новости Политика

Власти Москвы разрешили «Русский марш»

Мэрия Москвы согласовала проведение «Русского марша» в столичном районе Люблино 4 ноября. Об этом сообщил один из организаторов акции Дмитрий Карасев. «Русский марш» согласован. Завтра нам выдадут бумагу с подтверждением согласования», – сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Карасев уточнил, что акция пройдет в Люблино по традиционному маршруту.

Ранее сообщалось, что «Русский марш» пройдет с 14:00 до 15:00 по улицам Перерва и Люблинская, а с 15:00 до 16:00 запланирован митинг у памятника «Солдатам Отечества».

Предполагается, что в этом году «Русский марш» пройдет под лозунгами «За национальное и социальное государство, за хлеб и свободу для нашего народа!» В оргкомитете, в который входят комитет «Нация и Свобода» (КНС), Ассоциация народного сопротивления (АНС), Национал-Революционный Авангард (НРА), организация националистов-экологов Экологический Авангард и Национальная Организация Русской Молодёжи (НОРМ), подчеркивали, что «Русский марш» не утратит остро протестный градус прошлых лет: националисты обвиняют действующего президента РФ Владимира Путина в преступной миграционной политике, противоречащей национальным интересам и уничтожении социального государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / русский марш

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