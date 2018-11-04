«Хлеб и свободу нашему народу!»: в Москве прошел «Русский марш» (ВИДЕО)

В московском районе Люблино прошел согласованный со столичными властями «Русский марш».

Участники акции прошествовали по улицам Перерва и Люблинская, скандируя «Нация и свобода», «Свободы социальной, национальной» и призывая «освободить политзаключенных». Движение по этим улицам было перекрыто. Во главе одной из колонн участники шествия несли транспарант «За хлеб и свободу для нашего народа». Также активисты выкрикивали «Россия будет свободной!» и скандировали антиправительственные и антипрезидентские лозунги. После шествия состоялся митинг у памятника «Солдатам Отечества» на Люблинской улице.

Националисты провели «Русский марш» за «национальное и социальное государство, против замещающей миграции, против китаизации Сибири и Дальнего Востока», заявили организаторы акции.

Стоит отметить, что перед началом марша были задержаны еще двое его организаторов – Павел Лебедянский и Никита Зайцев. Об этом сообщается в паблике комитета «Нация и Свобода», который входит в оргкомитет «Русского марша». Ранее сообщалось о задержании одного из организаторов акции – Дмитрия Карасева.

При этом силовики запретили два баннера комитета «Нация и Свобода» – «За национальное и социальное государство» и «Долой диктатуру!». Кроме того, под запрет попала символика КНС. Также на марш не допустили несовершеннолетних.

Шествие не обошлось без задержаний. На марше, по данным «ОВД-Инфо», задержаны четыре человека. Со слов задержанных, их доставили в отдел полиции по району Капотня.

Ранее в оргкомитете марша, в который входят комитет «Нация и Свобода» (КНС), Ассоциация народного сопротивления (АНС), Национал-Революционный Авангард (НРА), организация националистов-экологов Экологический Авангард и Национальная Организация Русской Молодёжи (НОРМ), подчеркивали, что акция не утратит острый протестный градус прошлых лет: националисты обвиняют действующего президента РФ Владимира Путина в преступной миграционной политике, противоречащей национальным интересам и уничтожении социального государства.

Шествие «Русский марш» – это традиционное шествие националистов в День народного единства в крупных городах России.

Добавим, еще одно согласованное с властями националистическое шествие сегодня прошло на северо-западе Москвы по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. По сведениям «ОВД-Инфо», на акции задержали одного из ее участников. «Активиста выдернули из колонны за плакат с Путиным и увезли в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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