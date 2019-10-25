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Пятница, 25 октября 2019, 18:36 мск

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Власти Москвы согласовали «Правый марш»

Мэрия Москвы согласовала проведение «Правого марша» русских националистов 4 ноября. Об этом сообщил один из его организаторов, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий, передает «Интерфакс».

Предполагается, марш пройдет в Люблино в 12:00. Основные лозунги, под которыми планируется шествие: «За национал-демократию», «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова». Количество участников заявлено до 5 тысяч человек. В оргкомитет акции, помимо Института национальной политики, вошла незарегистрированная партия «Третья альтернатива».

Примечательно, что 18 октября в мэрию было подано сразу две заявки на «русские марши» в Люблино 4 ноября. Вторую заявку подал комитет «Нация и Свобода» и «Ассоциация народного сопротивления». Однако накануне стало известно об отказе мэрии согласовать эту акцию из-за большого количества мероприятий в этот день. Организаторы намерены оспорить отказ в суде в понедельник, 28 октября.

Напомним, «Русские марши» проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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